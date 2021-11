Governador diz que servidores que não se vacinarem não serão demitidos

Anteriormente, Ibaneis já havia descartado inclusive a criação e necessidade do chamado “passaporte da vacina”

Nesta sexta-feira (05), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que servidores do GDF que não se vacinarem contra a covid-19 não serão demitidos.

Anteriormente, Ibaneis já havia descartado inclusive a criação e necessidade do chamado “passaporte da vacina”, onde indica se a pessoa teria ou não se imunizado contra o vírus.

A negativa do governador vem após a Prefeitura de São Paulo exonerar dois servidores que não haviam se vacinado. A decisão foi tomada e será mantida, segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), mesmo com a proibição do governo federal.

Também contrários a decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) estão cobrando a apresentação do comprovante com o retorno das sessões presenciais.