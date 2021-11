Comunidade ajuda PMDF a prender traficante

Moradores da região gravaram o comércio ilegal de entorpecentes e enviaram as imagens para a PMDF. O caso aconteceu na chácara 32 do Sol Nascente

Na tarde de quinta-feira (4), três homens foram presos com drogas após abordagem da Polícia Militar, em Ceilândia (DF).

Moradores da região gravaram o comércio ilegal de entorpecentes e enviaram as imagens para a PMDF. O caso aconteceu na chácara 32 do Sol Nascente.

Os policiais militares foram até o endereço e se depararam com dois homens negociando drogas em frente á uma residência.

O comprador conseguiu fugir. Já o homem que vendia as drogas tentou jogar fora as porções que estavam em sua posse. Na abordagem, a equipe localizou mais homens na residência com mais entorpecentes.

Com eles, havia uma porção grande de Crack, comprimidos de droga sintética e porções de maconha. Os homens foram conduzidos com as drogas à 15ª Delegacia de Polícia.