Lago Norte receberá obras de pavimentação e drenagem

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) fará licitação pública para contratação das obras de implantação de infraestrutura de pavimentação e drenagem no Setor de Mansões do Lago Norte, Lote 5, Quadra ML 8. O certame é presencial e está marcado para 1º de fevereiro, às 10h. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.



O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Conforme o aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o valor estimado é de R$ 392.784,24.

Os serviços prestados serão drenagem urbana, pavimentação asfáltica, instalação de meios-fios, sinalização, calçadas e demais elementos para a via de acesso da região.

