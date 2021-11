Lago Norte e Gama ficarão sem energia nesta terça-feira (23)

A empresa ainda informa que, caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio

As regiões do Lago Norte e do Gama ficarão sem energia nesta terça-feira (23). Segundo a Neoenergia Brasília, serão realizados serviços de melhorias elétricas e podas preventivas em árvores próximas as redes de energia. A empresa ainda informa que, caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

Lago Norte

Horário: 08h30 às 17h30

Local: Núcleo Rural Capoeira: Chácaras 27 e 61;

Local: SMLN MI Trecho 07: Conjunto 01.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

Gama

Horário: 09h às 16h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Norte: Condomínio JK, Condomínio Manhatan, Condomínio Vitória Régia, Chácara Belize e Chácaras 04, 03, 07, 10 e 11.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.