Vice-governador organiza motociata para arrecadar brinquedos para crianças

Evento vai reunir centenas de motociclistas num ato de solidariedade para que as crianças carentes tenham um Natal mais feliz

No próximo dia 27 de novembro, das 9h às 14h, acontecerá a terceira edição do Moto Paco Social. O evento, além de promover um passeio de motociclistas pelas avenidas de Brasília, tem como foco principal a solidariedade. Todos os participantes e seus familiares arrecadam brinquedos que são doados para crianças carentes no Natal. A concentração do evento neste ano será na Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental.

A motociata solidária que inicialmente foi idealizada por amigos do vice-governador Paco Britto, já reuniu milhares de amantes das duas rodas nas edições anteriores – associados a clubes de motociclistas ou não – e arrecadou mais de 5 mil brinquedos. Todos doados em cidades como Estrutural, Sol Nascente, Pôr do Sol, e também às crianças de áreas rurais do Distrito Federal.







Paco, que é amante do motociclismo recreativo, lembra que as edições de 2019 – realizada basicamente por amigos motociclistas – e a de 2020, já com a participação de mais de 10 motoclubes de Brasília, tiveram a intenção de chamar a atenção da sociedade para a desigualdade social, que aumentou com a pandemia da Covid-19. “Arrecadar brinquedos para fazer a diferença no Natal de crianças que não teriam um presente é o mais importante”, frisa. “Neste ano, queremos superar o número de doações e para isso vamos precisar da ajuda de todos”, completa.

Mesmo que você não seja motociclista, pode comparecer ao local da concentração na Praça do Cruzeiro e levar sua doação. No local vai ter música, food trucks e diversão para a criançada.

Serviço

O quê: III Moto Paco Social

Data: 27 de novembro de 2021

Aonde: Praça do Cruzeiro

Horário: 9h

Doações: os brinquedos devem ser entregues no próprio dia e local do evento.