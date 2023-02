Lago do Descoberto atinge capacidade máxima e verte  

O maior manancial da Caesb, de onde são captados cerca de 4 mil litros/segundo de água, alcançou sua cota máxima de 1.030 metros

O nível da Barragem do Descoberto, responsável pelo abastecimento de 60% da população do Distrito Federal, atingiu 100% de sua capacidade e verteu no fim da tarde de terça-feira (21). O maior manancial da Caesb, de onde são captados cerca de 4 mil litros/segundo de água, alcançou sua cota máxima de 1.030 metros.

Segundo a Caesb, a notícia é excelente, mas o diretor de Operação e Manutenção da companhia, Carlos Eduardo Borges Pereira, adverte: “É essencial que a população faça a sua parte utilizando água de forma consciente, evitando desperdícios”. O volume de água que cada morador utiliza pode impactar diretamente o abastecimento geral.

O diretor lembra que a Caesb tem trabalhado de forma ininterrupta para garantir a segurança hídrica no DF, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade.

Abastecimento

Inaugurada em 1974, a Barragem do Rio Descoberto fica às margens da BR-070 e dá origem a um lago de 12,5 km² de área de espelho d’água com capacidade de armazenar cerca de 86 milhões de m³.

O Lago Descoberto faz parte do sistema integrado de abastecimento operado pela Caesb e abastece Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Águas Claras, Vicente Pires, Pôr do Sol, Sol Nascente e Arniqueira.

Confira, abaixo, dicas da Caesb para o uso racional da água:

→ Verifique regularmente possíveis vazamentos em casa;

→ Irrigue as plantas com regador em vez de mangueira;

→ Nas áreas externas, prefira plantas nativas do Cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água;

→ Use aeradores de torneira que consomem menos água;

→ Retire os restos de comida da louça a ser lavada e use uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão; procure enxaguar tudo de uma vez;

→ Se tiver piscina, mantenha-a coberta fora do período de uso;

→ Use baldes para lavar o carro, janelas e o que mais for preciso.

Com informações da Agência Brasília