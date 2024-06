PCDF prende suspeito de manter companheira em cárcere privado em Sobradinho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante nesta quarta-feira (11) um homem de 48 anos, acusado de manter sua companheira, de 47 anos, em cárcere privado e submetê-la a agressões físicas e verbais durante duas semanas na cidade de Sobradinho.

De acordo com a delegacia, a vítima aproveitou a ausência do agressor para escapar e buscar ajuda em uma loja no Condomínio Alto da Boa Vista. Uma funcionária da loja, ao tomar conhecimento da situação, contatou um delegado de polícia que imediatamente acionou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I) e a 13ª Delegacia de Polícia.

O agressor foi levado à Deam I, onde foi autuado por injúria, ameaça, lesão corporal, violência psicológica e cárcere privado, conforme a Lei Maria da Penha, além de resistência e desobediência.

A vítima relatou que o relacionamento com o acusado sempre foi problemático, com as agressões e ameaças se intensificando nos últimos anos. Segundo a delegada-chefe da Deam I, Adriana Romana, o homem, que se identificou como agropecuarista, pode enfrentar uma pena de mais de 14 anos de prisão se for condenado por todos os crimes.