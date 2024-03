Kits serão distribuídos para famílias afetadas pelas chuvas no DF

Ao todo, mais de 2.500 itens relacionados à higiene básica e à higiene pessoal, além de 1.800 kits de higiene bucal, foram recebidos pela Seac

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) distribuirá kits de limpeza e higiene pessoal para famílias afetadas pelas chuvas no DF. O encerramento desta etapa da campanha Comunidade Solidária ocorrerá neste sábado (2), das 9h às 12h, no Buraco da Dilma, localizado no Sol Nascente.

A proposta da iniciativa é distribuir os itens arrecadados ao longo da campanha para as famílias que tiveram os bens pessoais danificados e que sofreram prejuízos financeiros devido às fortes chuvas no Distrito Federal. Ao todo, mais de 2.500 itens relacionados à higiene básica e à higiene pessoal, além de 1.800 kits de higiene bucal, foram recebidos pela Seac.

Os produtos serão entregues ao público e organizados em kits completos, contendo unidades de desinfetante, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, detergente, rolo de papel higiênico e sabonete.

Além das entregas, a ação contará com atendimentos da Seac para solucionar as demandas das comunidades juntamente aos demais órgãos públicos do GDF. Para a criançada, haverá atividades lúdicas como pula-pula, cama elástica, pintura de rosto, escultura em balão e distribuição de pipoca e algodão doce. O evento é aberto ao público.

Campanha Comunidade Solidária

A iniciativa, criada em 2023 pela secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, tem o objetivo de incentivar a solidariedade no Distrito Federal. Por meio de ações ao longo de todo o ano, são arrecadados itens variados para serem entregues nas comunidades da capital federal.

*Com informações da Secretaria de Atendimento à Comunidade