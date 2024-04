Câmara Legislativa reúne governo e especialistas para ações de enfrentamento e prevenção à dengue no DF

Em 2024, o DF foi a unidade da Federação mais afetada pela epidemia de dengue que se abateu sobre o Brasil. Sozinha, a região foi responsável por cerca de 17% de todos os óbitos provocados pela contaminação no país. Das 1,4 mil mortes registradas até o momento, 235 ocorreram na Capital do País, que já acumula mais de 200 mil casos da doença. Enquanto isso, o sistema de saúde e de vigilâncias ambiental e sanitária enfrentam dificuldades como a falta de profissionais, de insumos, de leitos e de transporte sanitário.

“É necessário, que uma epidemia dessa magnitude seja tratada de maneira intersetorial, envolvendo o conjunto dos órgãos públicos, com uma gestão coordenada dos esforços e com um posicionamento claro do governador”, afirma o presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura (Cesc), deputado Gabriel Magno, que vai conduzir as discussões entre especialistas e representantes do GDF, nesta quinta-feira (18), durante comissão geral na Câmara Legislativa do DF, prevista para ter início às 15h.

Para o debate, além dos parlamentares, foram convidados o chefe do Executivo, Ibaneis Rocha (MDB), os secretários Gustavo Rocha (Casa Civil), Ney Ferraz (Economia) e Luciene Florêncio (Saúde), além do diretor do Serviço de Limpeza Urbana, Sílvio Vieira, representantes do Conselho Regional de Medicina, dos sindicatos do Médicos, dos Enfermeiros, dos Agentes de Comunitários de Saúde e dos Agentes de Vigilância Ambiental. “Esperamos uma discussão produtiva que nos auxilie a melhorar a situação que estamos enfrentando, além de planejarmos ações para que tragédias como essa não voltem a acontecer no DF”, afirma Gabriel.

Com informações da CLDF