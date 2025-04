Júri de Ceilândia condena homem por tentativa de feminicídio

José Milson dos Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ceilândia a nove anos, sete meses e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar a namorada, com quem mantinha relacionamento há cerca de sete anos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 17 de junho de 2024, em via pública em frente a uma escola de Ceilândia/DF, após discussão do casal. A vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu atendimento médico. No entendimento dos jurados, o crime foi praticado por motivo torpe e por causa da condição do sexo feminino.

Para a juíza-presidente do Júri, as circunstâncias do crime são graves, diante do fato de que o crime foi praticado em via pública, em frente a uma escola. “Se por um lado os crimes de violência doméstica costumam ser praticados às escondidas, no interior do lar, este fato foi praticado em via pública, expondo mais ainda a vítima a vexame”, disse.

A magistrada negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade e determinou a imediata execução da condenação.

*Com informações do TJDFT