Junta Comercial: modernização e agilidade para abertura de empresas

Inúmeras iniciativas e projetos têm sido desenvolvidos pela Jucis-DF, oportunizando a sistematização e a articulação de ações existentes com as nossas propostas, permitindo a efetivação de objetivos claros e mensuráveis para o cumprimento de sua missão institucional.

Contudo, os resultados obtidos representam o esforço de uma equipe que acreditou ser possível, com compromisso e dedicação, superar dificuldades comuns ao serviço público e desenvolver um trabalho de qualidade como referência nacional para as atividades de registro mercantil.

Fruto desse esforço, atualmente a Jucis-DF alcançou um novo patamar na qualidade de atendimento graças aos significativos investimentos realizados em infraestrutura, suporte tecnológico e valorização dos recursos humanos.

Reflexo da modernização e do engajamento da equipe de colaboradores, a autarquia distrital figura entre os estados com tempo médio de abertura de empresas abaixo de um dia, segundo o boletim do segundo quadrimestre de 2023 divulgado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.”

*Walid de Melo Pires Sariedine, presidente da Junta Comercial

Agência Brasília