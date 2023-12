PMDF desmantela laboratório utilizado para refinar droga em São Sebastião

Na residência foram encontradas aproximadamente 4,5 kg de cocaína, 5 kg de maconha, 800 comprimidos de MDMA, entre outras substâncias

Na última quinta-feira (28), a Polícia Militar desmantelou um laboratório utilizado para refino de drogas, na quadra 5, da rua São Gabriel, em São Sebastião.

As equipes de policiais militares realizavam patrulhamento quando orientadas pelo serviço de inteligência, se deslocaram ao endereço para verificar uma situação de tráfico de drogas.

No local, dois homens ao avistarem as viaturas dispensaram uma sacola com droga e tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Um terceiro suspeito que estava dentro da casa, também tentou fugir, porém, caiu do telhado.

Na residência foram encontradas aproximadamente 4,5 kg de cocaína, 5 kg de maconha, 800 comprimidos de MDMA, duas balanças de precisão, uma prensa industrial, 36 munições de calibre .380.

Os envolvidos foram encaminhados à 1ª DP.