Justiça e Cidadania: reforço nos programas ajuda a promover inclusão social

Ações da secretaria, algumas em parceria com outros órgãos do GDF, firmaram a missão de garantir bem-estar à população do DF

“À medida que nos despedimos de mais um ano, é com imensa gratidão e alegria que compartilho com a população do DF o balanço de 2023. Este ano foi marcado por conquistas significativas, desafios superados e momentos inesquecíveis que moldaram o nosso percurso.

Enquanto secretária de Justiça e Cidadania, trabalhei incansavelmente para as entregas feitas durante os 365 dias. Os resultados positivos foram alcançados por meio do empenho de cada um dos integrantes da família Sejus. Em cada obstáculo, encontramos força na união e colaboração. Cada vitória foi compartilhada e celebrada coletivamente, fortalecendo os laços que nos ligam.

O programa GDF Mais Perto do Cidadão é um dos marcos de 2023. Em 17 edições de janeiro a dezembro, cerca de 130 mil atendimentos foram prestados à população, por meio de serviços de órgãos públicos, em ações que promovem inclusão e bem-estar social.

O Cidadania nas Escolas esteve em cinco regiões administrativas, desenvolvendo atividades de conscientização e reflexão sobre violência e violações de direitos, com temas que foram desde prevenção às drogas à promoção da cultura de paz.

No fim de novembro, o programa Direito Delas foi lançado. A iniciativa oferece gratuitamente atendimento social, psicológico e jurídico às vítimas diretas de violência e a seus familiares. O programa é a porta de entrada e de saída para a ressignificação de vidas, pois todas as vítimas têm o direito de romper com o ciclo de violência.

A 8ª edição do Casamento Comunitário, no Pontão do Lago Sul, reuniu 51 casais que declararam o tão esperado “sim” às margens do Lago Paranoá. Conquista de direitos civis da família.

Que 2024 traga mais realizações, prosperidade e oportunidades aos 2,8 milhões de habitantes do DF. É muita gente, é muito serviço, é muita responsabilidade e é muito amor por essa população.

Spoiler para 2024? Ainda mais trabalho! A todos, o meu muito obrigada e votos de um ano novo repleto de sucesso, saúde e felicidade.”

*Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania

Agência Brasília