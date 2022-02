PRF recupera dois carros com registros de apropriação indébita

Prisões ocorreram neste domingo (13) em Planaltina/DF e Recanto das Emas/DF

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperam dois carros com registros de apropriação indébita na tarde deste domingo (13). As abordagens foram feitas em Planaltina/DF, na BR 020 e no Recanto das Emas/DF, BR 060. OS condutores receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Polícia Civil.

Na BR 020, o condutor foi parado em uma barreira de fiscalização de rotina. Após as consultas a equipe verificou que o veículo tinha uma ocorrência de apropriação indébita, registrada pela locadora.

Ao ser questionado, o condutor do veículo afirmou que locou o carro em 2018 e que estava pagando as tarifas mensalmente, de modo que não foi notificado do cancelamento unilateral do contrato. De acordo com a ocorrência registrada pela locadora, a apropriação indevida perdurou por mais de três anos.

Assim, diante dos fatos e alegações apresentadas, condutor e veículo foram apresentados na 16ª DP e ficaram à disposição da Polícia Civil.

Já na BR 060, uma equipe da PRF abordou um VW/Gol em frente à Unidade Operacional do Recanto das Emas/DF. Após consultas os policiais constataram uma ocorrência de apropriação indébita registrada por uma locadora de veículos no ano passado. O motorista, um homem de 53, constava no contrato de aluguel como condutor do veículo.

De acordo com a ocorrência, o veículo estava com o contrato de locação vencido Diante dos fatos, o homem e o veículo foram encaminhados à 27a DP, no Recanto das Emas/DF.