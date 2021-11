Jovem encontrada morta em motel no DF foi executada

Investigações apontam que a jovem sofreu uma emboscada feita pelo namorado, integrante da facção Comboio do Cão

Tereza Neuberger

Chega ao fim o mistério da jovem encontrada morta em Motel de Taguatinga Sul, no dia 31 de outubro. A jovem, Ana Carolina de Lima Araújo, de apenas 21 anos, teria sofrido várias agressões e foi torturada antes de ser executada com um tiro na cabeça pelo próprio namorado, em uma suíte do Motel Play Time.



O namorado da vítima, Ruan Rodrigues de Souza, de 27 anos, mais conhecido como R7, e outros dois homens que estavam na suíte, seriam membros da facção criminosa denominada Comboio do Cão. De acordo com as investigações conduzidas pela 21ª delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, na noite do feminicídio a jovem Ana Carolina estaria na companhia do namorado, Ruan Rodrigues, em uma casa, junto com outras quatro pessoas, sendo dois homens e um casal. Eles estariam consumindo bebida alcoólica, e mais tarde teriam decidido ir para o motel. Já dentro do carro, à caminho do motel, segundo informações, Ruan teria começado a agredir a jovem.



Ana Carolina teria sido torturada e sofreu uma série de agressões, antes de ser assassinada. O motivo teria sido uma suposta traição da jovem, descoberta pelo namorado Ruan, dias antes do crime. José de Alencar Fernandes Filho, conhecido como Filhote, e Pedro Henrique Sampaio, conhecido como Zóio, estavam no local no momento do crime, além de Ruan, eles permaneceram na suíte por pouco mais de duas horas, o casal que estaria com eles na suíte teria ido embora antes da execução. Os outros três teriam pedido a conta após a execução de Ana Carolina, e foram embora a pé.



Após a Polícia Civil cumprir mandado de prisão temporária, um dos membros da facção envolvidos no crime, Pedro Henrique Sampaio, “O Zóio”, foi preso. O namorado da vítima, Ruan Rodrigues de Souza, o “R7”, e o terceiro integrante, José de Alencar Fernandes Filho, o “Filhote”, estão foragidos.



A Polícia Civil segue realizando buscas para encontrar os dois foragidos, os esforços também seguem com a divulgação das imagens dos suspeitos. Qualquer pista sobre o paradeiro deles pode ser informada através do telefone 197 ou pelo WhatsApp da PCDF (61) 98626-1197. É importante ressaltar que as denúncias são anônimas, e a identidade do denunciante é mantida sob sigilo.



Na noite do crime



O corpo de Ana Carolina foi encontrado na suíte do Motel Playtime em Taguatinga Sul, na madrugada de domingo (31/10) para segunda, quando funcionários foram realizar a limpeza do quarto. A porta do quarto estaria aberta, e eles encontraram a jovem já sem vida, com um tiro na nuca e um corte profundo na cabeça. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel, foram acionados mas constataram ao chegar no local que Ana Carolina estaria já sem vida. Segundo as investigações, ela apresentava sinais de luta e marcas de agressões no corpo, e estaria sem os documentos pessoais.

