Jovem Eficaz: estão abertas as inscrições para programa de profissionalização de jovens

O projeto gratuito irá começar em junho, e contará com aulas de capacitação em diversas áreas para jovens entre 15 e 29 anos

O desemprego no Brasil tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre os jovens, que estão começando sua jornada no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, 4º trimestre de 2021, o desemprego entre jovens de 14 a 17 anos é de 37,2%, enquanto entre 18 e 24 anos, a taxa é a maior desde 2015, com cerca de 22,8% de desempregados.

Por isso, pensando em profissionalizar os jovens para o mercado de trabalho, o Instituto Eleva, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o projeto Jovem Eficaz. O programa, que está na segunda edição, é gratuito e tem como foco jovens entre 15 e 29 anos de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. Os cursos começam no dia 6 de junho.

O Jovem Eficaz vai levar para Ceilândia cursos profissionalizantes de DJ, fotografia, informática, empreendedorismo de pequenos negócios, marketing digital, e tecnologia e inovação. As inscrições já podem ser feitas pelo site, https://www.even3.com.br/jovemeficaz/. Os alunos, ao final do curso, ganharão um certificado de 50 horas.