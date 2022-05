Fios e equipamentos irregulares são retirados pela Neoenergia

No primeiro mês de atuação, a distribuidora removeu mais de uma tonelada de fios de telecomunicação instalados irregularmente

Fios e equipamentos irregulares foram retirados das ruas do Distrito Federal pela Neoenergia. O objetivo é evitar situações perigosas.

No primeiro mês de atuação, a distribuidora removeu mais de uma tonelada de fios de telecomunicação instalados irregularmente em regiões do Guará, Planaltina, Taguatinga e Samambaia.

Os técnicos fiscalizaram cerca de mil postes, removendo as fiações que não seguiam os padrões técnicos de segurança exigidos ou que estavam instaladas clandestinamente.

Para o uso da estrutura das redes de distribuição de energia elétrica, é necessário estudo prévio para garantir o funcionamento seguro do sistema elétrico.

Além das situações de clandestinidade, em que as empresas não possuem contrato com a Neoenergia Brasília, a distribuidora também remove as fiações que não seguem os padrões de segurança.

Atualmente, 100 empresas de telefonia e internet possuem contrato com a distribuidora. A Neoenergia Brasília estima que este número representa menos que 50% do total de operadoras homologadas pela Anatel com permissão para atuar no Distrito Federal. Sendo assim, mais de 50% das empresas fornecem serviços de telecomunicação de maneira irregular.

Para estimular a regularização das empresas, a Neoenergia Brasília vem promovendo workshops e iniciativas com as operadoras de telecomunicação. Uma delas é a criação de um canal de atendimento direto, pelo e-mail [email protected], e o telefone (61) 99256-9365, disponibilizado para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira se a sua operadora de internet atua de maneira regular: A Neoenergia Brasília criou uma página em seu site para que o cliente verifique se a empresa que oferece o serviço de internet para a sua residência está regular com a distribuidora. Para acessar, basta seguir os seguintes passos: acesse o site (www.neoenergiabrasília.com.br) > na página principal, selecione “Atendimento > clique em “Empresas de Telecom”.