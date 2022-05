PMDF realizará ‘Operação 13 de maio’

Os policiais militares atuarão no policiamento a pé e em viaturas, reforçando a segurança nas áreas comerciais e residenciais

A Polícia Militar do Distrito Federal realizará a Operação de Policiamento “13 de maio” nesta sexta-feira (13) às 16h. A data da ação será em homenagem aos 213 anos da PMDF.

Objetivo do evento é intensificar o policiamento em todo o Distrito Federal, reduzindo os principais índices criminais e aumentando a sensação de segurança da população.

Mais de 1500 policiais serão empregados em todas as Regiões Administrativas. Serão utilizados os policiais militares das unidades previamente escalados para o dia 13 de maio, junto com, os policiais das seções administrativas da Corporação também serão escalados para a missão.

Os policiais militares atuarão no policiamento a pé e em viaturas, reforçando a segurança nas áreas comerciais e residenciais.

A operação ocorrerá simultaneamente em todas as cidades satélites do DF, com o emprego de todas as unidades operacionais e especializadas.