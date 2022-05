Ibaneis faz reajuste em auxílio-alimentação de servidores

O valor atual é de R$394,50. O reajuste tem o objetivo de reduzir as perdas inflacionárias sofridas desde 2014

O Governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, assinou nesta quarta-feira (11) o decreto que aumenta o valor do auxílio-alimentação.

A medida deve atingir todos os servidores do GDF (Governo do Distrito Federal). O valor do auxílio passa a ser R$ 640, que será pago a partir de julho.

O valor atual é de R$394,50. O reajuste tem o objetivo de reduzir as perdas inflacionárias sofridas desde 2014, ano em que ocorreu o último aumento.