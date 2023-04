Jovem é preso com 40 kgs de maconha em uma mala na Rodoviária Interestadual

O jovem de 16 anos informou que receberia 1.800,00 reais para realizar a entrega da droga

Os militares do Grupo Tático Operacional do 1º batalhão (Gtop 21) foram acionados após um funcionário da empresa de ônibus desconfiar do tamanho da mala que um jovem transportava. A apreensão foi feita no domingo (9), por volta das 18h30, na Rodoviária Interestadual de Brasília.

Os militares chegaram ao local e encontraram a mala com aproximadamente 40 kgs de maconha. O jovem de 16 anos informou que receberia 1.800,00 reais para entregar a droga em Tocantins.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente e lá foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico interestadual de drogas.