Homem é preso após apresentar identidade do irmão para esconder mandado de prisão

A fraude foi descoberta após os policiais consultar o sistema

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. A dupla foi detida por volta das 13h, desse domingo (9), no estacionamento de um supermercado na BR 020, em Sobradinho.

Os policiais trafegavam pela rodovia quando se depararam com um veículo em alta velocidade. Ao perceber a presença da viatura policial, o motorista entrou no estacionamento do supermercado.

O condutor, de 33 anos, apresentou a carteira de habilitação do irmão para evitar que os policiais descobrissem o mandado de prisão aberto em nome dele.

Com o outro passageiro, de 25 anos, os policiais encontraram uma porção de maconha. Por não ter nenhum documento, os policiais o acompanharam até em casa, em um condomínio na Nova Colina.

Ao chegar na residência, os militares viram um revólver calibre 38 sobre a mesa na sala, e encontraram um tablete de maconha, uma balança de precisão e R$ 4,5 mil, em espécie. O dinheiro estava em cima da geladeira.

Os dois homens foram levados para a 13ª Delegacia de Polícia.