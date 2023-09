Jovem é morta com tiro na cabeça após discussão em Sobradinho

O suspeito, que estava em um veículo preto, passou a vigiar a vítima, que estava acompanhada por dois amigos

Na tarde de segunda-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 35ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão de um homem de 20 anos sob suspeita de ter causado a morte de uma mulher da mesma idade por meio do uso de uma arma de fogo. O crime ocorreu na última sexta-feira (8) na Região Administrativa de Sobradinho II.

Segundo informações fornecidas pelo delegado-chefe da unidade policial, Ricardo Viana, o crime teve origem em uma briga que se prolongou desde a madrugada de quinta-feira (7) até o momento do assassinato.

O desfecho ocorreu quando a vítima se encontrava na AR 01. O suspeito desceu doe um veículo preto e disparou quatro tiros, resultando na morte da jovem.

O suspeito agora enfrentará acusações de homicídio qualificado, sujeito a uma pena de reclusão que pode variar de 12 a 30 anos.