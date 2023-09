Lotes da Terracap no Jardim Botânico têm foco no conforto, segurança e lazer

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o presidente do órgão destacou que investimentos atuais garantirão bem-estar de moradores a longo prazo

Conforto, segurança e lazer. Estes são os três principais pilares que permeiam o novo empreendimento lançado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) no Jardim Botânico, o Residencial dos Jacarandás. O condomínio pensado para aliar o urbano à natureza teve 22 vendas realizadas no lançamento do primeiro edital e já lançou outros 76 lotes para concorrência na última semana.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o presidente da Terracap, Izídio Santos, destaca que aquela é uma região que já possui uma vocação para abrigar famílias e demais interessados que buscam morar em casas ao invés de apartamentos. Atualmente, os principais investimentos feitos pela Terracap no local são as infraestruturas de redes de energia, esgoto e água, para que, em dois anos, os primeiros moradores tenham condições de iniciar as construções nos lotes comprados nos editais. Até lá, também são feitas melhorias no trânsito.

“Ali é um condomínio com parte da infraestrutura já executada, com todas as aprovações necessárias tanto de urbanismo quanto de ambiental. É um empreendimento que está pronto para ser comercializado, em uma área muito bonita, e com um acesso muito bom”, destacou. “Estamos investindo em viadutos e em vias mais largas, para que quando a população estiver ocupando lá, possa ter mais conforto.”

Os projetos e empreendimentos feitos pela Terracap, antes de efetivados, passam por aprovação urbanística e ambiental, além de um estudo de tráfego. “O grande problema da região são as ocupações irregulares, que não têm aprovação, não têm estudo nem nada. Isso faz com que o trânsito piore ali. Já essa área da Terracap é toda regularizada. Temos estudo de tráfego, estudos urbanísticos com aprovação dos órgãos competentes.”

Conforme defendeu Izídio, para combater a grilagem, é preciso ofertar lotes regulares para a população, o que tem sido o foco da gestão atual. Pelas várias ocupações irregulares que existem no DF, que ocorreram justamente pela falta de oferta de lotes regulares, tanto residenciais quanto comerciais, a Terracap passou a desempenhar um papel mais ativo na oferta tanto de regularização, como no caso de Vicente Pires, quanto na oferta de oportunidades residenciais.

Ainda, a Terracap também ressalta que as áreas de terra divididas de maneira irregular, por meio de grilagem, dão mais dor de cabeça do que os lotes que estão sendo comercializados no Residencial dos Jacarandás, uma vez que o pagamento para os grileiros costuma ser sem parcelamento e, para regularizar o terreno, é necessário desembolsar outras grandes quantias com advogados, negociações com o poder público, entre outros gastos. “O que é irregular, fatalmente um dia se terá que pagar para o verdadeiro dono”, completou Izídio.

“Ali é um preço competitivo, com condições muito boas e a gente espera que a população compre lotes regulares”, reforçou. “[Em dois anos] a gente já vai ter as vias duplicadas, com um viaduto interligando. Tudo o que estamos investindo em melhorias agora são para que nos próximos 10 anos as pessoas que vão ocupar aquele ambiente tenham conforto quando estiverem morando lá”, disse.

Conforto e lazer

Dentro do projeto, existem áreas dedicadas para churrasqueiras, quadras poliesportivas e academias em cada um dos 15 condomínios. O lazer, portanto, está garantido em cada uma das oportunidades. Também haverá áreas de comércio dentro e entre os empreendimentos, com padarias, farmácias e outras áreas dedicadas para estabelecimentos. São 46 lotes comerciais ao todo.

O perfil dos compradores é variado, conforme explicou Izídio. “Nesse primeiro lançamento, com 22 lotes, tivemos 69 propostas e estamos achando que vamos manter nesse nível alto. Temos feito vendas programadas justamente para que a população que tem a intenção de morar em uma área regular de casas, possa adquirir com condições boas que a Terracap vende”, destacou o presidente.

“Tem gente mais nova, gente que quer mais sossego, morar em um condomínio mais seguro, recém-casados, então o leque é muito grande [de público]”, continuou.

Os outros condomínios vêm em sequência à finalização do Residencial dos Jacarandás. A programação de vendas, pela grande quantidade de lotes, seguirá por alguns anos, conforme espera o presidente da Terracap. A oferta e a demanda de mercado, porém, é que vão ditar a velocidade das vendas na região, que serão feitas à medida que for percebido o interesse da população pelas oportunidades.

Segurança

“Um dos diferenciais dessa área é que ela vai ser entregue com segurança. Lá dentro desse grande empreendimento – são 15 condomínios, sendo o dos Jacarandás o primeiro –, cada condomínio vai ter uma área com sala de segurança, área de lazer, e estacionamento. “E para a área geral também tem uma área de segurança, porque os condomínios são murados, têm câmeras, vão ser entregues já com essa segurança planejada.

A fim de garantir também a segurança de investimento aos que planejam morar no local, a Terracap enfatiza que todas as promessas de infraestrutura dentro dos empreendimentos serão entregues independentemente de possíveis instabilidades futuras, sejam de governo ou de saúde pública. “Nesses dois anos faremos as obras de infraestrutura internas. As vias principais já estão asfaltadas, quem for visitar, vai ficar maravilhado com o espaço.”

A Terracap também garante que faz fiscalizações periódicas e recorrentes em torno de todos os empreendimentos que coordena. Isso significa, de acordo com Izídio, que qualquer ocupação irregular identificada pelo órgão será notificada aos órgãos com poder de polícia para retirar as construções irregulares, sendo o DF Legal e as Polícias Civil e Militar, para atuação efetiva nessas áreas.

Principais regras

As licitações são feitas por editais disponibilizados no site da Terracap, por onde os interessados podem conferir os requisitos para participar da concorrência. As dúvidas também podem ser tiradas pelo portal ou presencialmente no edifício do órgão, localizado no Setor de Administração Municipal (SAM), Bloco F, entre o Palácio do Buriti e a sede do Detran-DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As licitações são por unidades, e cada CPF ou CNPJ pode comprar até três lotes dentro dos empreendimentos. A maior proposta a partir do preço mínimo estipulado pela Terracap será a vencedora da licitação. A disputa, que pode ser feita de maneira on-line ou presencial, acontece como um leilão. A caução de 5% do valor do lote (aproximadamente R$ 15 mil) deve ser depositada um dia antes da abertura das licitações.

O financiamento pode ser feito da maneira que for melhor ao comprador, sendo pela SAC (com parcelas maiores no início do financiamento e menores ao final) ou PRICE (em valores iguais ao longo de todos os meses). A amortização também é uma possibilidade. Dentro do site da Terracap, é possível fazer uma simulação de financiamento a fim de entender qual a melhor condição para si.