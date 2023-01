Jovem é atropelada por carro, no Eixão Sul

A jovem atropelada foi encontrada deitada de costas na via. Ela sentia dores no lado esquerdo e apresentava escoriações

Nesta quinta-feira (5), uma pedestre de 20 anos foi atropelada por um Renault/Fluence de cor branca. O acidente ocorreu por volta das 12h50, na altura da 212 Sul, no Eixão Sul, sentido Rodoviária.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas.

A jovem atropelada foi encontrada deitada de costas na via pelas equipes de bombeiros. Ela sentia dores no lado esquerdo e uma parte do corpo dela apresentava escoriações.

A vítima tinha suspeita de fratura fechada no membro inferior esquerdo. A pedestre foi encaminhada para o Hospital de Base de Brasília e, apesar do trauma, estava consciente, orientada e estável.

O veículo envolvido no acidente era conduzido pela senhora E. V. S. J. A motorista foi atendida pelos militares, mas como estava ilesa, não houve necessidade de transporte a uma unidade de saúde.

Até a publicação da matéria, a dinâmica do acidente não foi informada.