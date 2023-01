Equipe multidisciplinar reforça atendimento em unidades básicas de saúde

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) é formado por especialistas em áreas como fisioterapia e nutrição

Quem chega a uma unidade básica de saúde (UBS) pode contar com o apoio de uma equipe formada por especialistas de várias áreas para assegurar o melhor atendimento. Os profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf) trabalham em parceria com as equipes de Saúde da Família (ESF) para aumentar a resolutividade e capacidade de respostas aos problemas da comunidade, minimizando, com isso, os casos na atenção secundária e terciária, o que contribui para a redução de gastos na rede pública de saúde.

Atualmente existem 56 unidades do Nasf espalhadas pelo DF. Na prática, funciona assim: o paciente chega a uma UBS e é recebido pela equipe da enfermagem, depois passa por uma consulta com um médico de família ou enfermeiro – que, de acordo com a necessidade, compartilha o cuidado com a equipe interdisciplinar. O acompanhamento pode ser feito por um ou mais profissionais do Nasf, como terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutico ou fonoaudiólogo.

“No Nasf, a gente trabalha de forma integrada e transversal com o paciente, pensando nele como um todo, por meio do atendimento de vários saberes”, salienta a fisioterapeuta Núbia Passos, do Nasf da UBS 2 de Taguatinga. “A equipe multidisciplinar do Nasf atua numa doença, mas o tratamento não é centrado num nicho profissional”, reforça a nutricionista Cristiane Campos.

Além de Núbia Passos e Cristiane Campos, fazem parte do Nasf da UBS 2 de Taguatinga a psicóloga Jouve Glória, a assistente social Kátia Helena Duarte, a fonoaudióloga Leila Kato e o farmacêutico Sérgio Ramos. Juntos, eles são responsáveis pelo atendimento de cerca de 40 mil pacientes em Taguatinga, espalhados por oito grupos que atendem diferentes faixas etárias e tipos de comorbidades: queda para idosos, coluna ou dor crônica, obesidade, luto, vivência, alimentação saudável, depressão e desenvolvimento – este para crianças. Cada grupo tem dez integrantes.

“Esse é o grupo padrão de um Nasf, que pode ter alterações na sua formação na categoria de profissionais de acordo com a necessidade de cada realidade social de uma cidade”, detalha Leila Kato. “Tem grupos que são contínuos; outros, como o de alimentação saudável, por exemplo, contam com dez sessões”, destaca Núbia Passos.

“Fui encaminhado para a UBS 2 de Taguatinga para dar continuidade ao atendimento e fiquei impressionado ao conhecer o trabalho da equipe”, conta o servidor Marcelo de Jesus Neves | Foto: Arquivo pessoal

Um dos pacientes assistidos pelo Nasf da UBS 2 de Taguatinga é o aposentado Hermes Miguel Duarte de Oliveira, 68, há mais de um ano integrante do grupo de tabagismo. “Tive um problema vascular seríssimo e desde então comecei a participar do grupo. Eu fumei por muitos anos e, com a ajuda da turma, nunca mais acendi um cigarro, não quero acender mais”, comemora. “Faltei só a uma reunião até hoje. O Nasf é muito importante e dá muito apoio para a gente”.

Com problemas na coluna, o servidor Marcelo de Jesus Neves, 41, soube da existência do Nasf após ser atendido no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). “Fui encaminhado para a UBS 2 de Taguatinga para dar continuidade ao atendimento e fiquei impressionado ao conhecer o trabalho da equipe”, conta. “Os profissionais prestam um serviço com muito carinho e cuidado; é perceptível o amor deles pelo que fazem, demonstrando preocupação com cada um dos integrantes do grupo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde 2008 em funcionamento em todo o país, os núcleos ampliados de saúde da família também atuam com atendimentos residenciais e em escolas. “Normalmente, os agentes das UBSs são provocados a atender essa demanda. Se há alguém doente em uma residência e não consegue se locomover, então a equipe se organiza e faz a visita durante um dia da semana”, explica Núbia Passos. “No caso das escolas, geralmente são realizadas ações temáticas, quando solicitado. A última que fizemos foi sobre saúde mental, envolvendo tabagismo, porque havia um índice muito grande de estudantes fumando aqueles cigarros eletrônicos”.

Com informações da Agência Brasília