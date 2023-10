Parque de Águas Claras recebe obras nos espaços de esporte e lazer

Ações na unidade serão realizadas por meio de compensação ambiental paga por empresa e parceria com instituições

O Parque Ecológico Águas Claras passará por obras de manutenção para a melhoria dos espaços de lazer e prática de esportes. As reformas tiveram início neste segunda-feira (30) e é promovida pelo Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Recursos Hídricos (Sucon).

A Unidade de Conservação receberá reforma em duas quadras poliesportivas com a instalação de alambrado, além da construção de um parquinho infantil com acessibilidade. As obras serão realizadas por meio de compensação ambiental paga pela empresa Votorantim Cimentos, no valor de R$ 554 mil, e deve durar 90 dias.

Segundo o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, essa ação irá beneficiar a comunidade que terá espaços mais adequados para o esporte e lazer. “Quadras melhores e a construção de parquinhos infantis trarão mais conforto e qualidade de vida aos frequentadores do parque de Águas Claras”, comentou.

Ações nos parques

No domingo (29), o Parque Ecológico Águas Claras recebeu o plantio de 100 mudas realizado em parceria com a associação de funcionários do Banco do Brasil. Nesta segunda-feira, a Unidade de Conservação também está recebendo ação de roçagem realizada com o apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Na semana passada, o Parque Ecológico Veredinha ganhou uma mesa confeccionada com reaproveitamento de madeira de espécies exóticas e árvores mortas. A mesa foi posicionada ao lado do parquinho infantil da sede para promover a integração da comunidade local.

As informações são da Agência Brasília