Coronel da PMDF é acusado de retardar fornecimento de documentos ao STF

Durante a operação que está sendo realizada pela Polícia Federal por ordem da Procuradoria-Geral da República (PGR), o principal alvo é o coronel Klepter Rosa Gonçalves, que era o subcomandante-geral da Polícia Miliar do Distrito Federal (PMDF) no dia 8 de janeiro e, em fevereiro, assumiu o cargo de comandante-geral.

Klepter é acusado de retardar o fornecimento de documentos requisitados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito que apura a responsabilidade pela invasão à Praça dos Três Poderes, com o objetvio de prejudicar as investigações.

Outros seis mandados de prisão contra integrantes da alta cúpula da PMDF, além de mandados de busca e apreensão, também estão sendo cumpridos pela PF. Pelo entendimento da PGR, os sete policiais investigados poderiam ter agido para evitar a invasão ocorrida no dia 8 de janeiro.

Confira os alvos da operação da PF: