GDF publica edital de chamamento público para a 51ª Corrida de Reis

Maior corrida de rua do Centro-Oeste volta a ser realizada após quatro anos; competição ocorrerá nos dias 20 e 27 de janeiro de 2024

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) publicou, nesta sexta-feira (18), o edital de chamamento público visando celebrar termo de colaboração com organização da sociedade civil para realização da 51ª Corrida de Reis, que ocorrerá nos dias 20 e 27 de janeiro de 2024. A maior prova de 51ª Corrida de Reis do Centro-Oeste retorna após quatro anos sem realização em função da pandemia de covid-19.

“Posso dizer que, para nós, é uma alegria muito grande assumir essa responsabilidade. Não tenho dúvidas que será mais uma edição de muito sucesso. O retorno da Corrida de Reis demonstra que todo o Governo do Distrito Federal (GDF) está comprometido com a história esportiva que contempla a nossa cidade”, enfatiza o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

De acordo com o edital, as entidades interessadas em participar do certame devem enviar as respectivas propostas entre os dias 19 e 22 de setembro. Vencida esta etapa, a divulgação do resultado provisório de classificação das candidatas ocorrerá em até cinco dias.

O investimento do GDF para a celebração da corrida mais tradicional da capital é de R$ 2,7 milhões. Cabe ressaltar que a empresa contratada também poderá captar recursos financeiros e materiais com empresas públicas ou privadas interessadas em investir no evento.

A última edição da corrida foi realizada em 2020 e contou com a participação de 22 mil corredores, entre atletas profissionais e amadores, que encerraram percursos de 6 ou 10 km. Na ocasião, também foi realizada a Corrida de Reis Mirim, voltada para o público infantil.

A expectativa para a 51ª Corrida de Reis é superar, em número de corredores, os resultados da última edição. Apenas para atletas profissionais, serão destinadas 13 mil vagas, sendo 10 mil para adultos e outras três mil para crianças. Haverá, ainda, a tradicional pipoca, quando corredores não inscritos na corrida de rua participam da competição.

“A pandemia trouxe essa paralisação da Corrida de Reis e retomá-la era um sonho do secretário Julio Cesar. Trata-se da maior corrida de rua do Centro-Oeste. É um evento histórico e tradicional tanto para os corredores de Brasília, como para atletas de todo o país. Retomar essa festa esportiva é de um simbolismo muito grande”, ressalta o subsecretário de Projetos e Eventos de Modalidades Esportivas da SEL, Carlos Henrique Ferreira Pontes.

Com informações da Agência Brasília