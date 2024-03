Jovem de 18 anos é preso após praticar série de furtos em residências no Lago Norte

Nesta quarta-feira (27), policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 18 anos, suspeito de praticar furtos em residências nos condomínios do Setor Taquari, na região do Lago Norte.

O jovem foi registrado pelas câmeras de segurança de uma casa próxima ao local do crime no dia do furto, datado em 6 de fevereiro. De acordo com informações da Polícia Civil (PCDF), ele teria levado joias, dinheiro e cartões de banco.

Após analisar as imagens, os policiais da 9ª DP (Lago Norte) conseguiram identificar o suspeito, que já era conhecido das equipes devido ao seu modus operandi nos furtos.