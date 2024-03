PMDF prende uma mulher e dois foragidos da Justiça suspeitos de tráfico de drogas no Cruzeiro Novo

Na noite desta terça-feira (26), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 7º Batalhão (Gtop 27) realizaram a prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas, além de detidos dois foragidos da Justiça, na Quadra 913 do Cruzeiro Novo.

A equipe do Gtop 27 observou um grupo em atitude suspeita próximo a um mercado. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos se dispersaram. Um deles foi abordado, sendo encontrado em sua posse três pedras de crack.

O indivíduo abordado informou aos policiais que adquiriu as substâncias com uma mulher que estava nas proximidades do mercado. Os policiais intensificaram o patrulhamento na região e encontraram a suspeita acompanhada de outros dois homens. Durante a revista, foi encontrado com a mulher a quantia de R$ 600,00 em dinheiro trocado.

Os três indivíduos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Foi constatado que os dois homens que estavam acompanhando a suspeita de tráfico de drogas possuíam mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos pela equipe policial.