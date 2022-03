Jovem com alopecia realiza sonho de conhecer a PRF

Aimi pode participar e acariciá-los junto com a equipe da PRF, aumentando ainda mais a admiração que ela já possuía pela atividade policial

Nesta terça-feira (29), Aimi, de 12 anos, teve a oportunidade de presenciar apresentações com os cães farejadores da PRF, motociclistas e o grupo de operações especiais.

A menina desenvolveu alopecia areata universal, doença autoimune, e saiu de Jataí, município de Goiás, para fazer um tratamento em Brasília, Distrito Federal. A doença fez a jovem perder todos os cabelos.

O pai de Aimi, Senhor Francisco, visitou a Unidade Operacional da PRF na BR 070 em Ceilândia/DF, no dia 21 de março, e gravou um vídeo para a PRF. Ele explicou que a sua filha estava muito triste e precisava de um apoio emocional para enfrentar uma difícil doença em que ocasionou a perda total de seus cabelos.

A equipe da PRF se mobilizou para realizar uma tarde de alegria para a Aimi e assim proporcionar sorrisos e muita força para o enfrentamento das dificuldades da doença.

Nesta terça-feira (29), na Unidade Operacional da PRF em Santa Maria/DF, na BR 040, a família da Aimi, que em japonês significa “Amor Verdadeiro”, compareceu para as apresentações.

A jovem assistiu uma demonstração de como os cães farejadores trabalham no combate ao narcotráfico, localizando entorpecentes e também armas.

O Inspetor Cordeiro, do grupo operacional de cães, contou a história dos k9 (caninos) que realizaram a apresentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aimi pode participar e acariciá-los junto com a equipe da PRF, aumentando ainda mais a admiração que ela já possuía pela atividade policial.

Vários sorrisos foram flagrados na jovem, que se encantou também pelas motos operacionais da PRF e em um breve, mas emocionante, passeio de viatura, sob o comando do Insp. Cintra, do grupo de operações especiais da PRF no Distrito Federal.

A mãe de Aimi, Alessandra, contou aos policiais que ela desenvolveu a alopecia areata universal na pandemia, num momento de forte stress, quando o pai foi morar no Japão para acompanhar a mãe que já estava trabalhando lá havia pouco mais de um ano. “Em três meses a Aimi perdeu todos os cabelos, e preocupados com a situação, desistimos de trabalhar no Japão e retornamos para o Brasil atrás de um tratamento eficiente para nossa filha, mesmo não tendo trabalho aqui”, relatou Alessandra.

A mãe destaca que a ideia inicial era juntar um dinheiro trabalhando temporariamente no Japão, onde possui descendência, e retornar para o Brasil a fim de dar melhores condições para a família. E acrescentou: “Não há país melhor para se morar do que no nosso Brasil.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a descoberta da doença, a família contou à PRF que em Jataí/GO não estavam encontrando médicos especializados em Tricologia, então decidiram vir para Brasília, onde, com recursos próprios, localizaram médicos na área e então começaram a fazer o tratamento adequado para Aimi.

No final do dia, a PRF entregou um boné da corporação e uma medalha de amiga da PRF para a Aimi, que agradeceu a oportunidade e falou aos policiais que quer ser uma policial também!

A PRF deseja toda força para a família de Aimi superar esse momento difícil, e agradece a oportunidade de poder proporcionar um momento de descontração e alegria para a jovem, que já se mostrou muito corajosa em enfrentar seus desafios.

Confira: