Jogos Universitários Brasileiros volta a reunir atletas universitários no Distrito Federal

Marcos Nailton

Pelo segundo ano consecutivo, Brasília está sediando os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs. Com entrada gratuita para a comunidade, o maior evento para o segmento no país está reunindo cerca de sete mil participantes de todas as Universidades Federativas do Brasil, dentre eles, atletas, dirigentes, técnicos e profissionais de saúde. São cerca de cinco mil atletas credenciados que disputam em 28 modalidades esportivas em 20 espaços do Distrito Federal.

Essa é a 69ª edição da competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), do Banco do Brasil e de empresas da iniciativa privada. Das 28 modalidades esportivas, 13 acontecem no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), no Setor de Clubes Sul. Considerado o coração dos jogos, o espaço agrega inúmeras ativações, como o Boulevard dos Atletas, um ponto de encontro de acolhimento, e um palco para as disputas de E-sports.

A cerimônia de abertura do evento ocorreu na noite de segunda-feira (19), e os jogos tiveram início na manhã de terça (20), recebendo as primeiras disputas de handebol, basquete e E-sports (Esportes Eletrônicos). A natação e o paradesporto também começaram na Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC). Já o atletismo e o paradesporto iniciaram no Comando Militar do Planalto (CMP).

A competição conta com o suporte de um Termo de Fomento estabelecido entre a CBDU e a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O valor total é de R$ 8,7 milhões. São R$ 5,7 milhões a partir de emendas parlamentares e R$ 3 milhões do orçamento do Ministério da Cidadania.

“A parceria do Governo Federal para realização do JUBs 2022 é de fundamental importância, tendo em vista que o evento tem crescido, e atraído mais atenção e mais participações. O apoio e investimentos desse órgão nos traz a estrutura e as condições necessárias para ampliar a oferta do JUBs e realizar no DF os maiores Jogos Universitários Brasileiros da história”, destaca Luciano Cabral, presidente da CBDU.

Competições em alto nível

Os universitários passam por qualificações regionais antes de chegar ao JUBs, sendo uma oportunidade onde os atletas podem demonstrar suas habilidades em nível nacional. Letícia Albuquerque, do Centro Universitário Maurício de Nassau da Paraíba (UniNassau-PB), participa pela primeira vez dos JUBs. Ela faz parte da equipe de handebol e enfrentou o time de Goiás no primeiro jogo. Letícia garante que está tendo ótimas impressões sobre os JUBs.

“A experiência está sendo muito boa. A estrutura é maravilhosa. Infelizmente hoje perdemos o jogo por duas bolas, mas a expectativa ainda é boa, porque somos o favorito da chave e vamos em busca da medalha”.

Outras modalidades começaram ontem, como o karatê e o judô. A karateca da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Débora Lima, participa pela terceira vez. Os JUBs 2022 serão classificatórios para o Mundial Universitário de Karatê, que vai acontecer na Turquia. “A cada JUBs é sempre uma surpresa nova. Este ano, no karatê, o nível é altíssimo. Temos vários atletas da seleção brasileira. Então o nível técnico promete muito. ”, avalia.

Praticante de paratletismo desde 2006, o paratleta, Pedro Neves, de 44 anos, medalhista de ouro de salto a distância nos Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá, em 2015, e do Centro Universitário Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, conta que essa é a sua segunda participação no JUBs. Para ele, o evento é uma grande oportunidade para os universitários.

“Os Jogos Universitários é um marco de todas as modalidades, eu levo os jogos como se fosse uma Olimpíada onde se encontram vários povos, no caso todos povo brasileiro. Ver o paradesporto também inserido nos jogos é muito gratificante. Estar aqui e ver essa grande festa”, destaca Pedro Neves.

O paratleta, que pratica três modalidades no atletismo, 100m, 200m e salto em distância, estará no mês que vem representando o Brasil em outro esporte, no Grand Prix de taekwondo. Pedro Neves disse que o JUBs consegue proporcionar um encontro de vários atletas de diferentes rendimentos, e que isso é um sonho para qualquer praticante de esporte.

“Está magnífica, é um sonho isso aqui pra qualquer atleta, qualquer universitário e é um misto, tem atleta de alto rendimento, que estão iniciando a sua carreira esportiva e outros que estão experimentando. É uma sensação ímpar estar aqui”, conta.

Economia local

Os Jogos Universitários prometem movimentar a economia local, ao todo, são cerca de mil empregos temporários diretos e seis mil contratações indiretas. De acordo com Paulo Souza, gerente de Logística e Hospitalidade da CBDU, serão ofertadas ao todo 84 mil refeições, 40 mil diárias de hospedagens em 24 hotéis e 300 veículos para transporte, entre carros e ônibus. A projeção é de que o JUBs movimente cerca de 20 milhões de reais na economia do DF.

Por conta da pandemia, a edição passada foi feita em um sistema de “bolha”, onde os atletas consumiam as refeições dentro do hotel. Nesta edição, o programa Bem Receber JUBs elege os melhores serviços prestados dos hotéis em 21 categorias. “O Bem Receber foi desenvolvido pela CBDU para que a gente consiga apresentar aos hotéis o perfil do atleta e com isso criar uma gama de serviços para atender esse público alvo”, destaca Paulo Souza.

Dentre as categorias, estão: decoração das instalações, sustentabilidade, acessibilidade, inovação, áreas de convivência, entre outros. Os hotéis se prepararam de maneira antecipada com ações desde o check-in, além de oferecer aos atletas promoções e parcerias comerciais com estabelecimentos para movimentar todas as áreas da cidade.

“Tudo que tem haver com esse público jovem com potencial de consumo, que gera impacto gigantesco na economia, são 7 mil jovens que vêm de todo o Brasil, […] A gente tem um comitê na área que faz a avaliação de todos os serviços, visitamos os hotéis diariamente para avaliar todos os pontos para que no final a gente consiga certificar o melhor serviço”, completa o gerente de Logística e Hospitalidade da CBDU, Paulo Souza.

Modalidade Exclusiva do JUBs

O evento conta com modalidades variadas entre olímpicas, paralímpicas, eletrônicas e acadêmicas. Realizada pela primeira vez em 2016, o Acadêmico é uma das 28 modalidades presentes neste ano. Ao todo são 25 estudantes atletas credenciados, sendo 13 homens e 12 mulheres, que representam 19 diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) de 17 estados do país.

A modalidade tem como objetivo classificar os melhores artigos científicos produzidos por graduandos e pós-graduandos que se relacionem obrigatoriamente com o esporte, incentivando a produção científica e promovendo o espírito de competição dentro da área acadêmica. Vale ressaltar que, são apenas trabalhos que não tenham sido publicados.

Bolsa Atleta

Nas modalidades olímpicas e paralímpicas, os resultados do JUBs são elegíveis para pleitear o Bolsa Atleta, programa executado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O Bolsa Atleta é voltado para dar suporte a atletas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O edital de 2022 contempla 6.773 esportistas a partir de um investimento anual de R$ 129,5 milhões.

Além da entrada gratuita em todos os locais das competições, quem não puder comparecer poderá acompanhar os JUBs 2022 pela internet. As competições de natação, vôlei, handebol e futsal serão transmitidas no canal do YouTube e pelo Facebook da CBDU. Além dessas, todas as de E-sports, como League of Legends, Counter Strike, FIFA e Free Fire, serão transmitidas através do canal do CBDU na Twitch.