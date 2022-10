Jogador do Cerrado Basquete é convocado para representar o Brasil em Mundial na Romênia

O campeonato estava marcado para ocorrer no ano passado na Mongólia, mas teve sua data e local transferidos por conta da pandemia

Pedro José Santana e Henrique Sucena

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

O ala do Cerrado Basquete Daniel Von Haydin, de 23 anos, foi convocado para representar a Seleção Brasileira no Mundial de Basquete 3×3 sub-23 na Romênia, da próxima quarta (5) até domingo (9) .

O campeonato estava marcado para ocorrer no ano passado na Mongólia, mas teve sua data e local transferidos por conta da pandemia.

Sobre a expectativa para o torneio, Daniel diz se sentir bem e considera que evoluiu bastante na preparação física e psicológica.

Atleta do NBB (Novo Basquete Brasil), Daniel conta que a convocação veio como uma surpresa, uma vez que, por já ter completado 23 anos, não teria mais a oportunidade de atuar na categoria. Essa será a primeira oportunidade de representar o país para o jovem, que garante ter ficado muito feliz com a notícia.

“O 3×3 é uma modalidade um pouco diferente e creio que eu tenha sido convocado por esse destaque nos arremessos e pelo meu físico”, disse o jogador em entrevista à Agência Ceub, que explica já ter jogado torneios regionais na categoria.

Daniel relata ser apaixonado pela energia proporcionada pelo esporte desde que se conhece por gente. Disputando campeonatos regionais desde os 12 anos, a evolução para torneios nacionais e agora internacionais se mostra natural para o jovem atleta. Explicando seu estilo de jogo ele diz que desde muito cedo, aos 3 anos, tem se dedicado e mostrado aptidão para arremessos, o que ele considera ser seu destaque em sua posição.

O jogador, que é natural de Porto Ferreira-SP, está na equipe brasiliense desde 2020, quando deixou o Corinthians. Para os torcedores preocupados, ele garante que a disputa do torneio não vai atrapalhar o seu começo de temporada no NBB e que vem treinando com a equipe normalmente antes da viagem.

“Não irei perder jogos do NBB, retornaremos ao Brasil no dia 11, antes da nossa estreia. O que pode acontecer é acabar perdendo uma parte do treino coletivo, construção de jogadas.”

Daniel Von Haydin em clássico contra o Brasília Basquete – Foto por: Pedro José Santana

Daniel treina com a equipe, no ginásio da ASCEB antes de viajar para Bucareste

O torneio na capital romena será a primeira experiência internacional para Daniel. Em um grupo com França, Polônia, Ucrânia e Países Baixos, o brasileiro prevê os franceses como maiores adversários a se enfrentar.

Daniel é o único dos seis atletas escolhidos que não atua no basquetebol carioca mas revela que conhece seus novos companheiros por já terem se enfrentado em partidas da modalidade. Com os treinos no Brasil antes da viagem, os atletas esperam desenvolver um bom entrosamento para buscar seus objetivos no leste europeu na próxima semana.