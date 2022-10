‘O povo quer uma nova política’, diz Damares

Damares Alves venceu Flávia Arruda (PL), que ficou com 27,05%, e Rosilene Corrêa (PT), que recebeu 22,42% dos votos

Com uma camisa verde estampada pelo rosto de Jair Bolsonaro (PL), Damares Alves (Republicanos), a senadora do DF eleita com 44,98% dos votos (714.562 votos), disse que acompanhou a apuração sozinha, orando enquanto esperava o telefone tocar.

Damares Alves venceu Flávia Arruda (PL), que ficou com 27,05%, e Rosilene Corrêa (PT), que recebeu 22,42% dos votos. A nova senadora ocupará a vaga que era de Reguffe, e ficará no cargo pelos próximos oito anos.

“Isso é um sonho. A gente instala aqui uma nova política do DF”, disse Damares, reafirmando que fará o que foi prometido durante sua campanha eleitoral, como a reforma do código penal, a proteção da mulher e da liberdade.

“O povo quer a nova política, não quer a política do rouba, mas faz. Não quer a política das mesmices. Isso é democracia, a alternância de poderes. O povo é democrático, e agora é a hora de uma republicana ir para o Senado Federal. Obrigada, DF”, finalizou a senadora.