‘JK chegou na capital e mostrou o diálogo’, diz Ibaneis

Na manhã deste domingo (12), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da celebração dos 40 anos da Fundação do Memorial JK e o 119° aniversário de nascimento de Juscelino Kubitschek. O evento também contou com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM). “Hoje se comemora o nascimento de um dos maiores republicanos e democrata que esse país já teve”, disse Ibaneis.

“JK chegou na capital e mostrou tudo aquilo que precisamos nesse momento, diálogo, diálogo e diálogo. Precisamos entender que as pessoas mais carentes precisam do nosso diálogo para recolocar esse país no trilho do desenvolvimento”, destacou Ibaneis Rocha em seu discurso.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestigiou a cerimônia em respeito à figura de Juscelino e exaltou a postura do político. “É cada vez mais viva e presente a memória de alguém que foi importante para o Brasil, pelo desenvolvimento do país, de integração e busca do diálogo”, afirmou Pacheco.

O discurso dos líderes políticos casam com o adotado durante as últimas semanas. O governador do DF coordena o Fórum dos governadores, que conta com a participação de Rodrigo Pacheco. A reunião dos chefes de estado tem o objetivo de fortalecer a democracia tendo em vista a tensão criada entre o presidente Bolsonaro e os poderes da República.

A solenidade aconteceu no Memorial JK, na Zona Cívico-Administrativa da Praça do Cruzeiro. Ao final da cerimônia, Ibaneis Rocha, acompanhado de Rodrigo Pacheco, deixaram flores no túmulo de Juscelino Kubitschek.

Também estavam presentes na solenidade a presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, o vice-presidente do Memorial, Paulo Octávio, e os secretários de Cultura, Turismo e Economia, Bartholomeu Rodrigues, Vanessa Mendonça e André Clemente.

Juscelino Kubitschek

O político ocupou a presidência entre 1956 e 1961. Juscelino assumiu o país com uma nova ideia de política econômica, prometendo cinquenta anos de progresso em cinco de governo. Juscelino Kubitschek de Oliveira faleceu em 22 de agosto de 1976, em um acidente de carro quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro.