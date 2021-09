Programa social atende 3 mil pessoas em dois dias

O programa ofereceu atendimentos de cidadania como Na Hora, emissão gratuita da 1ª e 2ª via da identidade pela Polícia Civil, ouvidoria, corte de cabelo e assistência jurídica, social e psicológica

Nessa sexta (10) e sábado (11), aconteceu o programa Sejus Mais Perto do Cidadão, coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), no Paranoá. Três mil atendimentos de serviços gratuitos de cidadania foram realizados nos dois dias.

“O nosso evento só foi possível com o apoio de servidores, voluntários e, especialmente, da população — que nem sempre tem facilidade em se locomover para acessar alguns serviços públicos e dependem do apoio do governo para exercer a sua cidadania. Obrigada a cada um de vocês que fizeram parte desta edição”, agradeceu a secretária Marcela Passamani.

O programa ofereceu atendimentos de cidadania como Na Hora, emissão gratuita da 1ª e 2ª via da identidade pela Polícia Civil, ouvidoria, corte de cabelo e assistência jurídica, social e psicológica. Além disso, a programação também incluiu aferição de pressão e glicemia, acupuntura, massoterapia, auriculoterapia e orientação sobre saúde bucal.







Para a moradora da região, Luzinete Santos, 47 anos, a iniciativa ajuda a ampliar a qualidade de vida da população. “Só tenho a agradecer a cada um dos profissionais que se dedicaram a vir aqui nos atender com tanto carinho e atenção”, afirma.

Quem compareceu ao evento também teve a oportunidade de visitar a Feira de Talentos, com a comercialização de artesanato e itens gastronômicos feitos por mulheres vítimas de violência atendidas pela Sejus, além de adquirir produtos orgânicos e pães fabricados em oficinas do sistema socioeducativo.

Se engana quem pensa que a criançada ficou de fora. Nesta edição, a Sejus também disponibilizou uma tenda com oficinas, brinquedoteca, pula-pula e cantinho da leitura para os pequenos.

A próxima edição do Sejus Mais Perto do Cidadão será no começo do mês de outubro, no Sol Nascente.

Com informações da Agência Brasília