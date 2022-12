Jean Lima permanece na antiga Codeplan, confirma Ibaneis

“Mais um nome que compõe o nosso time de governo para nossa próxima gestão”, anunciou o governador

O governador Ibaneis Rocha confirmou, nesta quarta-feira (28), a permanência de Jean Lima à frente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), a antiga Codeplan. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

“Confirmo a permanência de Jean Lima no IPEDF, antiga Codeplan. Mais um nome que compõe o nosso time de governo para nossa próxima gestão”, resumiu Ibaneis.

O IPEDF é vinculado à Secretaria de Economia. Tem como missão “gerar conhecimento e inovação para aprimorar as políticas públicas do Governo do Distrito Federal e melhorar as condições de vida da população”.

Outros nomes

A coluna Do Alto da Torre trouxe, na segunda-feira (26), outros nomes já confirmados por Ibaneis para o segundo mandato à frente do GDF. Ana Paula Marra segue na Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes); Mateus Oliveira continua na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Habitação (Seduh); na Terracap, Izidio Santos também se mantém.

Na terça (27), houve novas confirmações: Valter Casimiro segue como secretário de Transporte e Mobilidade (Semob); a Secretaria de Agricultura (Seagri) terá novamente Fernando Antonio Rodríguez como mandante. Confira outros nomes.