Ibaneis confirma novos nomes de seu governo

Depois de afirmar que Valter Casimiro continuaria à frente da secretaria de Transporte, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), indicou novos nomes que irão compor seu governo no novo mandato à frente da capital federal, nesta terça-feira (27). São eles:

Fernando Antonio Rodríguez, na Agricultura, e Claryssa Roriz, na Secretaria de Assuntos Comunitários. Itamar Feitosa continuará na Fazenda, Roberto Andrade, de Projetos Especiais, e Cristiano Mangueira, na DF Legal.

Nos anúncios, feitos em suas redes sociais, o mandatário reafirmou os compromissos a serem travados por Casimiro.

“Valter Casimiro segue em nosso governo à frente da Secretaria de Transporte. Ele faz parte do grupo político que nos apoiou nas eleições, formado por Republicanos e União Brasil, partidos que elegeram 1 senadora, 3 deputados federais e 2 distritais”, afirmou o governador.

Cassimiro terá como desafio a expansão do metrô, a construção do BRT Norte, o aumento das ciclovias e a construção de novas rodoviárias, assim como novos projetos para a mobilidade urbana do DF.

“Além disso, quero destacar que Casimiro está na gestão desde 2019, e neste 2º mandato ele terá como desafios na @SemobDF a expansão do metrô, a construção do BRT Norte, o aumento de ciclovias, a construção de novas rodoviárias, entre outros projetos para a mobilidade urbana”.