Jardins Mangueiral ganha 32 novos postes de energia

O Jardins Mangueiral, região pertencente ao Jardim Botânico, recebeu 32 novos postes de energia para substituir as antigas estruturas da QC 11 e da QC 15.

O serviço visa oferecer mais segurança aos moradores, que reclamavam dos riscos apresentados pelas estruturas, já antigas. A Administração Regional do Jardim Botânico intermediou a solicitação junto à concessionária Neoenergia, e as trocas já estão em execução.

“Iniciamos a tratativas com a empresa no último mês porque a população começou a cobrar após a queda de vários postes durante a chuva na região”, afirma o administrador do Jardim Botânico, Aderivaldo Cardoso.

De acordo com ele, todos os postes que traziam risco foram marcados e passarão pela substituição. “É importante ressaltar que nessa região temos muitos ventos. A administração cumpre seu compromisso para fazer trocas de acordo com o cronograma da empresa”, acrescenta.

As solicitações de serviços podem ser feitas por meio do Participa DF ou de qualquer canal de ouvidoria junto aos órgãos públicos do GDF. A substituição de postes é feita pela concessionária, que também pode ser acionada pela agência virtual ou pelo teleatendimento no 116.

Já a eficientização (aumento da eficácia do equipamento) e a troca de iluminação pública são responsabilidades da Companhia Energética de Brasília (CEB), que pode ser acionada por este site ou pelo telefone 155.

