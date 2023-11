Homem suspeito de série de furtos em comércio no Paranoá é preso

O suspeito, que já tinha histórico criminal pelo mesmo delito, foi capturado em flagrante pela equipe do 20º Batalhão, após uma intensa perseguição

Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem responsável por uma onda de furtos em diversos comércios na região do Paranoá.

Tudo começou quando populares alertaram os policiais na Quadra 18 sobre os furtos recentes ocorridos na área. Em resposta ao chamado, os agentes em patrulhamento não encontraram o criminoso imediatamente. No entanto, ao retornarem ao local onde foram inicialmente abordados, depararam-se com o suspeito tentando recuperar os objetos que havia furtado e escondido no local.

A rápida ação dos populares impediu sua fuga, levando à sua prisão em flagrante.

O indivíduo já era conhecido das autoridades, tendo sido flagrado anteriormente em vídeos de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região.

Seus crimes anteriores também incluíam furtos em diferentes lojas. Surpreendentemente, o mesmo homem havia sido detido pela PMDF em agosto do ano corrente pelo mesmo tipo de delito.