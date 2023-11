PMDF prende dois casais suspeito de receptação de roupas

A ação aconteceu durante um ponto de bloqueio em Engenho das Lajes, localizado no Gama, por volta das 23h

Na noite desta quinta-feira (2), policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) realizaram uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de dois casais suspeitos de receptação de roupas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de peças de vestuário dentro do veículo em que os suspeitos estavam. As roupas ainda estavam equipadas com dispositivos antifurto, indicando que eram produtos possivelmente furtados ou roubados. Os indivíduos foram detidos no local e levados para a delegacia.

Questionados sobre a origem das roupas, os suspeitos afirmaram tê-las adquirido para revenda, pagando em dinheiro vivo. No entanto, a polícia suspeita que as roupas possam ter sido obtidas de maneira ilegal, o que levou à prisão dos envolvidos.

Os quatro suspeitos foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso será investigado para apurar a receptação das mercadorias.