Ceub oferece acompanhamento psicológico de baixo custo à comunidade

Atendimentos incluem avaliação e sessões semanais para crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) oferece à comunidade atendimento psicológico por R$ 40. As modalidades de atendimento psicoterápico contemplam crianças, a partir de quatro anos, adolescentes, adultos, casais e famílias.

Realizado pelo Centro de Formação Profissional (Cenfor) do Centro Universitário, os atendimentos acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS).

Após a avaliação psicológica do paciente, as consultas são agendadas uma vez por semana, com o apoio dos alunos do curso de Psicologia do Ceub. Os interessados podem agendar o atendimento por telefone (61) 3966-1626, ou presencialmente, no próprio Edifício União.

Serviço

Ceub oferece atendimento psicológico à comunidade

Local: Edifício União – SCS Quadra 01, Ed. União

Horário de Funcionamento:

Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 18h

Informações e marcação de consultas: (61) 3966-1626