Jardim Botânico ganha 341 novas luminárias de LED

De acordo com a CEB Ipes,, já são 540 lâmpadas LED na RA, somando R$ 600 mil investidos nos últimos quatro anos

A Companhia Energética de Brasília (CEB) Ipes concluiu, nesta semana, a instalação de 341 luminárias de LED em um trecho de 3 km entre os balões da Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) e o de acesso a São Sebastião, incluindo a via marginal. O investimento por parte do governo é de R$ 392,9 mil.

De acordo com a CEB Ipes, responsável pelo serviço de iluminação pública em todo o DF, já são 540 lâmpadas LED na RA, somando R$ 600 mil investidos nos últimos quatro anos. O novo percurso iluminado é parte da via DF-001, que dá acesso ao Plano Piloto. Além de, naturalmente, atender aos moradores locais e da vizinhança.

“A DF-001 se tornou a principal via de passagem da população residente não só no Jardim Botânico, mas em São Sebastião, Jardins Mangueiral e Tororó. E todos serão beneficiados com a substituição das luminárias antigas pelas novas”, lembrou o presidente da companhia, Edison Garcia. “Estradas mais iluminadas significam mais segurança para motoristas e pedestres”.

Outros pontos serão contemplados

O administrador da RA, Aderivaldo Cardoso, acompanhou pessoalmente a instalação e lembrou que já viabilizou os recursos para ampliar a benfeitoria para outros pontos. “Por meio de uma emenda do deputado distrital João Cardoso, no valor de R$ 400 mil, vamos levar LED também para o Jardim Botânico 3, parte do Jardins Mangueiral e para o João Cândido. Esta segunda etapa vai beneficiar muita gente”, frisa Cardoso.

Segundo ele, a segurança é outro fator primordial a ser levado em conta. “Além da claridade, que traz uma sensação de cidade bem-cuidada quando vem junto com a limpeza”, complementa o gestor.

Mais econômicas

As lâmpadas LED trazem benefícios como maior visibilidade, menor consumo de energia e baixo custo de manutenção. A economia, segundo estimativa da CEB, é de até 40%.

As informações são da Agência Brasília