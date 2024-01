Jardim Botânico: 2023 fechou com entregas significativas

Foi entregue o novo Herbário Ezechias Paulo Heringer, um local importante para o armazenamento, pesquisa e estudo do acervo de mais de 38 mil plantas

“Anteriormente restrita ao pagamento em dinheiro, implantamos a nova opção para recebimento do pagamento eletrônico na portaria. A novidade oferece comodidade aos visitantes, que agora podem pagar a taxa de R$ 5, por pessoa, em dinheiro, no cartão de débito ou via Pix.

A acessibilidade foi aprimorada com a realocação da pista destinada ao fluxo de veículos para atender exclusivamente pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência. Sabemos que ainda há muito a avançar, contudo, esse primeiro passo foi fundamental para o início dessa nova fase do nosso Jardim.

Ainda não havia um bibliotecário. Isso foi solucionado com a regularização da Biblioteca do Cerrado, e o Distrito Federal ganhou mais um espaço para desenvolver conhecimento.

A finalização e a entrega do plano de manejo também foi uma importante realização para nós, tendo em vista que este se trata de um instrumento de gestão com a finalidade de apresentar a unidade de conservação para o público em geral.

Entregamos o novo Herbário Ezechias Paulo Heringer, um local importante para o armazenamento, pesquisa e estudo do acervo de mais de 38 mil plantas. Catalogar e estudar as espécies do cerrado ajuda na preservação da flora, garantindo muitos anos ao nosso bioma.

Fizemos a reestruturação do órgão tendo como referência o antigo organograma funcional. Essa mudança valorizou os servidores da base.

Essas conquistas são importantes em todos os sentidos. Elas valorizam nossos servidores, os usuários do JBB e contribuem diretamente com a nossa missão de cuidar do Cerrado.

Convidamos a todos para acompanharem as melhorias do JBB em 2024. No ano de 2023 tivemos muito progresso; neste que começa, teremos mais!”

*Allan Freire, diretor-presidente do Jardim Botânico de Brasília