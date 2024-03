Itapoã Parque recebe reforço na linha 764.1

Com esse aumento, o serviço passa a ter cinco saídas do residencial para a Rodoviária do Plano Piloto e quatro no sentido inverso

A partir desta quarta-feira (06), moradores do Itapoã Parque terão mais viagens diretas para a Rodoviária do Plano Piloto. A linha 764.1, que funciona de segunda a sexta-feira, ganhará o reforço de mais quatro horários, sendo dois no sentido ida e outros dois na volta.

Com esse aumento, o serviço passa a ter cinco saídas do residencial para a Rodoviária do Plano Piloto (5h, 5h25, 5h50, 6h15 e 6h40) e quatro no sentido inverso (17h30, 18h, 18h30 e 19h). “Estamos acompanhando o crescimento da demanda do condomínio, e essas novas viagens são resultado das nossas ações para prestar um melhor serviço para esses usuários”, explica o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

Ao todo, o Itapoã Parque é atendido por oito linhas do sistema de transporte público coletivo (141.1, 141.2, 511.4, 764.1, 782.1, 783.3, 784.3 e 784.5). São 226 viagens, das quais 110 estão disponíveis nos dias úteis, 55 aos sábados e 61 aos domingos.

Essas linhas têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho I e II, Paranoá, Lago Sul/Aeroporto, Lago Norte e bairros vizinhos ao Itapoã Parque. Todos os detalhes – como tarifas, itinerários completos e os horários – podem ser vistos no DF no site DF no Ponto.

As informações são da Agência Brasília