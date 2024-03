Novas salas ampliam capacidade de Escola Classe 08 do Guará

O evento contou com a presença da secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, entre outras autoridades

A Escola Classe 08 do Guará celebrou, nessa segunda-feira (04), a inauguração de novo espaço educacional, totalizando 10 salas de aula projetadas para receber até 400 alunos. Atualmente, 180 estudantes estão matriculados para estudar no local, mas a expectativa é de aumento nas matrículas.

A secretária de Educação do DF expressou gratidão aos parceiros e destacou a colaboração entre órgãos do GDF na construção desses novos módulos. “Quero agradecer a todos os parceiros porque ninguém faz educação sozinho. Nosso objetivo é construir outros novos módulos e mais salas de aula para atendermos a demanda grande de todo o Distrito Federal”, disse.

Destinado ao ensino infantil, o novo espaço abrigará oito turmas, seis do primeiro período e duas do segundo período, atendendo crianças de 4 e 5 anos. A coordenadora Regional do Guará, Fernanda Mateus, comemorou a inauguração e descreveu o momento como um “avanço significativo” da atual gestão.

“A inauguração dessas salas reflete nosso compromisso em oferecer um ambiente educacional de qualidade para as crianças, além de promover um ensino que contribua efetivamente para o desenvolvimento de cada uma delas”, afirmou.

Fernanda também ressaltou a importância da parceria entre comunidade, governo e demais colaboradores na concretização desse projeto. “Trabalhar juntos é fundamental, e a entrega desses módulos é apenas o começo. Continuaremos empenhados em fortalecer a educação na região, proporcionando aos nossos estudantes as melhores condições para aprendizado e crescimento”.

A construção desses dos módulos escolares foi uma iniciativa conjunta do Governo do Distrito Federal, com uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O propósito é impulsionar a constante melhoria do ensino público, direcionando investimentos para proporcionar um ambiente de qualidade e atender às necessidades dos estudantes da Rede Pública de Ensino.

As informações são da Agência Brasília