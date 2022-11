“Bloqueio de vias públicas é ilegal”, diz Ibaneis

Mais cedo, Moraes autorizou governadores e Polícia Militar a atuar na desobstrução das rodovias bloqueadas

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) se pronunciou, nesta terça-feira (1º), sobre o bloqueio das rodovias pelo país contra o resultado das eleições presidenciais. “O resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal”, escreveu em suas redes sociais.

Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou governadores e Polícia Militar a atuar na desobstrução das rodovias bloqueadas.

“Estou acompanhando os movimentos junto às forças de segurança do DF, que estão autorizadas a usar todos os meios legais para resolver o problema e garantir o direito da maioria”, finalizou o mandatário.

No momento, cinco pontos no DF e no Entorno ainda estão bloqueados e quatro já foram desobstruídos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Combustível

Ainda nesta terça, o Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF) demonstrou preocupação com os bloqueios feitos por manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais na capital e no Entorno e a greve dos caminhoneiros.

Segundo o presidente do sindicato, Paulo Tavares, com os bloqueios e a greve, o trânsito de caminhões que transportam o Etanol Anidro, produto que compõe 27% da gasolina, está prejudicado e, com isso, todas as distribuidoras precisaram entrar em adequação. “Por precaução, todas as distribuidoras já entraram em adequação desde ontem à noite, ou seja, limitando quota de combustível por dia para entrega”, explicou.

Tavares ainda alerta postos que estejam fazendo promoções para a demora em receber o produto no dia previsto. “Cremos que os estoques possam duram por até 7 dias, mas é preciso confirmar com as distribuidoras”, afirmou.

Ainda de acordo com o presidente, postos do Entorno, que recebem combustível de Goiânia, já estão sem o produto. “Esperamos que estas manifestações de cunho político provocadas por uma minoria, possam terminar com brevidade para evitar transtornos para toda a população”, finaliza.

Alta e filas

Também resultado dos bloqueios, o preço dos combustíveis no DF já teve alta e filas já estão se formando nos postos. O desespero dos motoristas para conseguirem abastecer é reflexo de 2018, quando aconteceu a primeira grande greve dos caminhoneiros, que deixou todo o país desabastecido.