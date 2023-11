Investimento de R$ 20 milhões leva asfalto para a DF-131, em Planaltina

Obras de pavimentação e drenagem, além da construção de uma ponte sobre o Córrego Monjolo, vão beneficiar cerca de 30 mil pessoas

‌O trajeto de casa até o trabalho está temporariamente mais longo para a vigilante Agna Cardoso Delgado. Com a DF-131 em obras, a moradora da Comunidade Monjolo precisa recorrer a um desvio em seu trajeto até a Esplanada dos Ministérios. Engana-se, porém, quem pensa que o transtorno momentâneo tem deixado a mulher de 48 anos aborrecida. Pelo contrário.

“Eu pego o desvio feliz da vida, porque sei que em breve a gente vai ter asfalto aqui, com uma ponte sobre o Córrego Monjolo e tudo, para poder ir e vir com mais facilidade”, comemora Agna. “Vai ser uma mudança muito grande na vida dos moradores da região. Era muito difícil se locomover por aqui. Quando estiver tudo pronto, vou até trocar o meu carro.”

O trecho da DF-131 que está sendo pavimentado conecta a DF-128 à DF-205. São 6,3 km de uma rodovia que, além de receber o asfalto, vai ganhar ainda rede de drenagem e pista exclusiva para bicicletas e pedestres. Também faz parte da obra a construção da ponte de concreto que vai ligar o Assentamento Márcia Cordeiro Leite ao Monjolo. Quase R$ 20 milhões serão investidos na infraestrutura.

As melhorias na DF-131 vão beneficiar cerca de 30 mil pessoas que moram ou trafegam pelo local, abrangendo o Núcleo Rural Monjolo, Fercal, Palmeiras, União Vegetal e o Assentamento Márcia Cordeiro Leite. A rodovia é fundamental para o escoamento da produção agrícola local.

“Já concluímos a pavimentação de 5 km da DF-131. Agora, estamos trabalhando na terraplanagem do trecho que ainda não foi asfaltado”, conta o engenheiro Vitor Barros, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). “Também estamos terraplanando a ciclovia de uso compartilhado, que ficará a uma distância de 6 m da rodovia, e fazendo as canaletas de drenagem de águas pluviais.”‌

A construção da ponte também está adiantada – a fundação, feita com 16 estacas de concreto armado, foi finalizada. “Agora, estamos acabando de fazer a mesoestrutura, com a instalação de blocos que servem para dar sustentação ao tabuleiro da ponte”, explica Vitor. “Temos cerca de 45 pessoas trabalhando nas várias frentes dessa obra tão importante para a região”.

Com informações da Agência Brasília