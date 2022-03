Intolerância: veja as imagens de destruição no terreiro em Planaltina

Com o auxílio de um facão e pedras, o homem retornou nesta manhã, e destruiu as imagens dos santos Ile Axé omo Orã Xaxará de prata

Um terreiro de uma comunidade foi destruído por um homem na manhã desta quarta-feira (23). O terreiro fica no Núcleo Rural Sítios Agrovalle, DF 130 km.

Essa teria sido a segunda vez que o suspeito teria sido visto próximo às imagens dos santos, na beira do rio. Dessa vez em questão, ele foi alertado para se afastar, por se tratar de um local sagrado. Ainda assim, ele dizia que estava ali a “mando de Deus”.

Com o auxílio de um facão e pedras, o homem retornou nesta manhã, e destruiu as imagens dos santos do terreiro Ile Axé omo Orã Xaxará de prata.

Durante o ataque, o homem tentava amedrontar os presentes, incluindo idosos, crianças e deficiente. Ele ainda tentou acender uma fogueira, mas não conseguiu.

Após o ataque, o homem entrou na mata fechada e fugiu. As pessoas que estavam no local tentaram segui-lo, mas não conseguiram.

O Batalhão Rural foi acionado e encaminhou as vítimas do ataque para prestarem denúncia na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (DECRIN).