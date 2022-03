Ibaneis confirma conclusão do Túnel de Taguatinga em Junho próximo

“O Túnel de Taguatinga está em pleno vapor. Nós vamos inaugurá-lo em junho deste ano ainda, para que a gente libere parte do fluxo do trânsito”, afirmou o governador

Em visita ao Hospital Veterinário Público do DF, em Taguatinga Norte, o governador Ibaneis Rocha(MDB) confirmou, nesta quarta-feira (23), a conclusão das obras do Túnel de Taguatinga para junho deste ano. A via subterrânea de R$ 275 milhões, vai ligar o Sol Nascente/Pôr do Sol, Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, Guará, Sudoeste e Asa Sul.

“O Túnel de Taguatinga está em pleno vapor. Nós vamos inaugurá-lo em junho deste ano ainda, para que a gente libere parte do fluxo do trânsito”, afirmou Ibaneis, após assinar uma ordem de serviço para construção de nova ala e ampliação do estacionamento do centro de saúde animal. No local, são realizados 150 consultas diárias, com um efetivo de 40 veterinários e 75 funcionários.

Ainda sobre a nova via, o chefe do executivo local avaliou como impressionante, mas não deu previsão de conclusão da parte superior do túnel. “As obras são importantes não só para a população de Taguatinga, mas para toda a população do DF. São impressionantes, realmente”, disse.

As chuvas atrasaram a obra, que está 75% concluída. A expectativa é que a escavação do lado Sul do Túnel termine em maio.